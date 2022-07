Confermato lo sciopero in Geofor: previsti disservizi, ma si invita a esporre i rifiuti secondo calendario

Si rende noto che a seguito di quanto emerso negli incontri presso la Prefettura di Pisa sono confermate le due giornate consecutive di sciopero per mercoledì 13 e giovedì 14 luglio indette da alcune sigle sindacali. I sindaci esprimono la loro contrarietà allo sciopero stesso, non condividendone né i motivi, né i tempi.

Per mercoledì 13 e giovedì 14 luglio sono quindi previsti disservizi nelle diverse attività svolte da Geofor. Anche gli sportelli a disposizione del pubblico e i centri di raccolta potranno risultare chiusi.

Saranno garantiti solo i servizi pubblici essenziali, come la raccolta dei rifiuti presso i mercati ambulanti e non, gli ospedali e le caserme.

In vista dello sciopero, Geofor consiglia comunque di esporre i rifiuti della raccolta “porta a porta” secondo il calendario previsto, tenuto conto che non è possibile prevedere il tasso di adesione allo sciopero. Se la raccolta non venisse effettuata e non essendo possibile prevedere eventuali recuperi, visto che i giorni di sciopero sono due e consecutivi, gli utenti sono pregati di riprendere comunque il contenitore/sacco ed esporlo nel passaggio successivo previsto dal calendario per il materiale che si vuole conferire.

Arianna Buti (Buti)

Arianna Cecchini (Capannoli)

Cristiano Alderigi (Calcinaia)

Dario Carmassi (Bientina)

Francesca Brogi (Ponsacco)

Gabriele Toti (Castelfranco di Sotto)

Giovanni Capecchi (Montopoli)

Giulia Deidda(Santa Croce sull’Arno)

Marco Gherardini (Palaia)

Massimiliano Angori (Vecchiano)

Massimiliano Ghimenti (Calci)

Matteo Ferrucci (Vicopisano)

Matteo Franconi (Pontedera)

Michelangelo Betti (Cascina)

Mirko Terreni (Casciana Terme/Lari)

Simone Giglioli (San Miniato)

Ilaria Parrella (Santa Maria a Monte)