Divieto di balneazione in un tratto di mare a Marina di Pisa

A seguito degli ultimi monitoraggi effettuati da Arpat, il Sindaco di Pisa ha emesso, nella giornata di ieri lunedì 11 luglio, un’ordinanza che stabilisce il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare corrispondente a via Crosio, a Marina di Pisa, per concentrazioni della microalga “Ostreopsis ovata” superiore a limiti stabiliti. Il divieto, che segue la raccomandazione di evitare il bagno in quel tratto in vigore già dallo scorso 8 luglio, ha efficacia fino a quanto i campionamenti, che saranno svolti da ARPAT, non daranno esito favorevole alla balneazione.

I livelli di concentrazione dell’alga registrati nel tratto di mare di Marina di Pisa risultano superare la soglia al di sopra della quale si possono verificare casi di malessere nella popolazione esposta. L'esposizione a questa alga microscopica può infatti determinare dopo poche ore (2-6) malesseri, per lo più lievi e transitori dovuti alle irritazioni delle prime vie respiratorie, rappresentati da nausea, faringite, secrezione nasale (rinorrea), lacrimazione, congiuntivite, tosse, cefalea e febbre; si osservano inoltre con grande variabilità in rapporto con la reattività individuale, anche se a bassa incidenza, fenomeni cutanei irritativi (dermatiti). In ogni caso, è sufficiente allontanarsi perchè tali malesseri regrediscano spontaneamente entro 24-48 ore senza complicazioni.

Per ulteriori informazioni di tipo sanitario è possibile rivolgersi a rivolgesi a: Azienda USL Nord Ovest Attività Dipartimento Prevenzione: Igiene Pubblica e della Nutrizione - 050/954111 e 050/954403 (dalle 8.00 alle 13.00).

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa