"E siamo ancora qua", il concerto all'Anfiteatro di Peccioli sulle note di Vasco Rossi

La Filarmonica di Peccioli, la Corale Valdera e La Rondine Danza vi invitano a un concerto unico, mai fatto prima: i migliori successi della più grande rock star italiana Vasco Rossi. Un omaggio a questo grande artista per condividere con il pubblico l’emozione di essere tornati a "Vivere. È passato tanto tempo. Vivere. È un ricordo senza tempo. Vivere! È un po’ come perder tempo. Vivere e sorridere dei guai. Così come non hai fatto mai e poi pensare che domani sarà sempre meglio". Questo concerto nasce da un lungo percorso di collaborazione tra tre associazioni del territorio nell’ambito del progetto Energie Sociali promosso dai Comuni di Peccioli e Lajatico in collaborazione con Belvedere Spa. La Filarmonica di Peccioli, la Corale Valdera e La Rondine Danza hanno focalizzato la riflessione sui rapporti tra giovani, adulti e tra tutte le generazioni, cercando di leggere l’esigenza di costruire nuovi dialoghi per costruire un futuro insieme, traendo spunto dalle musiche e dai testi di Vasco Rossi.

Filarmonica di Peccioli, Corale Valdera e Rondine Danza vogliono con questo concerto abbracciare tutti. "Vogliamo rendere omaggio a questo grande artista condividendo con tutto il pubblico l’emozione che lui stesso ha chiamato "il miracolo…il mistero dei concerti dal vivo", afferma il direttore del concerto Simone Orsini. "Gli ultimi due anni sono stati difficili per tutti e anche il prossimo futuro si presenta duro da affrontare, ognuno ha avuto ed avrà le proprie sofferenze in questo periodo e le restrizioni del Covid e della guerra hanno e avranno ancora la capacità di impattare negativamente anche sul mondo della musica e del teatro. Ma adesso vogliamo pensare in ogni caso alla nostra ripresa, a guarire le nostre cicatrici stanno guarendo, ad iniziare a pensare ai nostri dolori e alle nostre ansie come se fossero brutti ricordi. Vogliamo cogliere questo momento e questa occasione per celebrare con voi la resilienza di questa comunità e della nostra musica. La musica unisce e fa stare bene, noi vogliamo sentirci uniti a voi, ed avervi nel nostro pubblico: tutte le generazioni, tutte le età… vogliamo vedervi ballare e sentirvi cantare con noi".

La finalità del bando "Come vivremo insieme" nell’ambito del progetto legato alle Energie Sociali, iniziato a ottobre e in via di conclusione, è stata principalmente quella di sostenere progetti e iniziative in grado di promuovere lo sviluppo di comunità solidali, sostenibili e resilienti nonché il benessere socio-relazionale dei cittadini attraverso il coinvolgimento ed il supporto della fascia anziana della popolazione in una logica di invecchiamento attivo e la realizzazione, la crescita e l’inclusione attiva dei giovani nella comunità. E questo concerto è un’occasione per celebrare la resilienza di questa comunità e della musica.

Fonte: Comune di Peccioli