Festa de L’Unità di Lazzeretto: si balla, si mangia e si partecipa ai dibattiti

L’evento clou sarà la serata “Mamamia” di venerdì 15 luglio tra ballo, spettacolo ma soprattutto tanta ironia e spensieratezza. Poi la musica con la cover band “Viva Pooh” per far rivivere i più grandi successi del quartetto che per 50 anni ha spopolato tra intere generazioni in Italia e non solo a colpi di tour e vendutissimi cd. Infine un ingrediente irrinunciabile: il dibattito pubblico, la politica partecipativa e coinvolgente, con Iacopo Melio pronto a discutere con i presenti di educazione all’emotività e alla sessualità nelle scuole.

Sarà tutto questo e molto altro la 73esima edizione de la Festa dell’Unità di Lazzeretto, in programma da giovedì 14 a domenica 17 luglio e la settimana successiva da giovedì 21 a domenica 24 luglio al circolo Arci “Pietro Tozzini”. Ma una golosa precisazione è d’obbligo: tutte le sere sarà possibile sedersi a tavola per cenare, con la mitica pizza, simbolo e vanto da oltre 30 anni dell’omonima sagra in scena ogni estate nella frazione medicea, a far gli onori di casa.

Ma ecco, nel dettaglio, il programma della Festa de L’Unità di Lazzeretto:

Come annunciato si alzerà il sipario giovedì 14 luglio, quando, a partire dalle 21:30, si terrà l’incontro per parlare di parità di genere sul lavoro. Un’occasione da non perdere, promossa dalla conferenza democratica dell’Empolese Valdelsa.

Venerdì 15 luglio, dalle 21:30, ecco lo spettacolo, a ingresso gratuito, “Mamamia in Tour” tra drag queen, performers e buona musica pop.

Sabato 16 luglio, musica dal vivo con i “2XL”, sempre a partire dalle 21:30

Domenica 17 luglio, con lo stesso orario di inizio, ballo liscio sotto le stelle con “Elisa e Marzia”

Giovedì 21 luglio ruberà la scena Iacopo Melio per il suo dibattito sull’educazione all’affettività, all’emotività e alla sessualità nelle scuole

Venerdì 22 luglio, ancora una volta a partire dalle 21:30, esibizione di agility dog con tanto di sfilata dei nostri cari amici a quattro zampe e live music con i “Pin Jack”

Sabato 23 luglio: tutti a cantare in compagnia dei “Viva Pooh”, official tribute band del magico quartetto italiano

Domenica 24 luglio: la serata conclusiva con il ballo liscio animato e proposto dall’orchestra “Irene e Damian”.

Per informazioni e prenotazioni contattare i seguenti numeri di telefono: 3804665960; 0571587167.

Gianni Capuano