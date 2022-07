Festa di Sole 2022, raccolti 32mila euro nei 3 giorni di festa

“Grazie, grazie, grazie infinitamente a tutti: è stato bellissimo ritrovarsi insieme, ci avete invaso di amore ed abbiamo ottenuto un risultato straordinario per la ricerca”! Commentano così Isabella Sichi e Leonardo Marras, genitori della piccola Maria Sole Marras e promotori dell’iniziativa Festa di Sole, annunciando il totale di 32.210 euro raccolti nelle tre serate della Festa: giovedì 30 giugno la cena degli ‘Chef in Cava’, venerdì 1 luglio la giornata dedicata ai più piccoli ‘Bimbi in Cava’ e sabato 2 luglio il torneo ‘Burraco in Cava’. Verrà dunque effettuata una donazione alla Fondazione Ospedale pediatrico Meyer pari a 30.410 euro a cui si aggiungono poi 800 euro raccolti dal gazebo della Fondazione Meyer presente alla Cava ed il versamento diretto di 1000 euro da parte di una fondazione locale per un totale, quindi, di 32.210 euro.

“Una cifra davvero importante che non ci saremmo mai aspettati alla vigilia della Festa – proseguono – ma che ci rende orgogliosi e ci spinge a continuare nell’organizzazione di questo compleanno speciale pensato per mantenere vivo il ricordo di Maria Sole e per sostenere la ricerca. Doniamo, infatti, l’intero ricavato dell’iniziativa e ciò è possibile grazie al supporto di tanti amici che mettono a disposizione prodotti e servizi e senza i quali, probabilmente, non sarebbe possibile fare la Festa e per questo non smetteremo mai di essere loro grati”.

Oltre al bilancio dell’edizione 2022, rendono noti anche i risultati delle iniziative fin qui proposte: “In quasi cinque anni, da novembre 2017 fino ad oggi, abbiamo raccolto e donato ben 264.838 euro alla Fondazione Meyer per sostenere il progetto di neuro-oncolologia pediatrica dedicato a Maria Sole. È davvero un grandissimo traguardo che ci teniamo a condividere con tutti coloro che hanno permesso di raggiungerlo con il loro contributo. Grazie con tutto il cuore”.