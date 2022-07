Fonti energetiche: perché investire sull'efficientamento

L’Unione Europea attualmente è impegnata nella lotta all’inquinamento e ai cambiamenti climatici su molteplici fronti, come testimoniato per esempio da diversi obiettivi che costituiscono l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e dal piano Pronti per il 55%, che si propone di ridurre l’immissione di CO2 almeno del 55% entro il 2030.

In quest’ultimo caso, grande attenzione viene riservata anche agli edifici, che all’interno del tessuto europeo sono responsabili del 36% di emissioni di gas serra. Per raggiungere l’obiettivo fissato dal piano, allora, sarà fondamentale investire con frequenza crescente sull’efficientamento energetico.

Si tratta di una serie di interventi di varia natura con i quali fare in modo che gli edifici sfruttino in modo ottimale le risorse energetiche, così da andare a ridurre i consumi e, di conseguenza, anche l’impatto sull’ambiente.

Le migliori soluzioni per l’efficientamento energetico disponibili oggi

Per rendere gli edifici più efficienti esistono numerosi interventi che si possono realizzare in base alle specificità di ogni immobile. Tra le soluzioni di efficientamento energetico c’è innanzitutto l’installazione di un cappotto termico, un sistema che consente di ottimizzare le prestazioni energetiche mediante l’isolamento termico dell’involucro dell’edificio. Si tratta ad esempio del cappotto termico esterno, un isolamento composto da varie parti come i pannelli isolanti, il collante e l’intonaco di fondo e di finitura.

Allo stesso modo è possibile sostituire gli infissi con modelli energeticamente più performanti, in grado di ridurre gli sprechi termici e garantire un maggiore isolamento termoacustico dell’abitazione.

Un intervento importante è l’installazione di un impianto di climatizzazione ad alta efficienza, ad esempio una pompa di calore che consente di riscaldare e raffrescare gli ambienti interni in modo sostenibile, prelevando il calore e l’aria fresca dall’aria, dall’acqua o dal suolo.

Naturalmente, l’efficientamento energetico non passa soltanto per il miglioramento delle prestazioni energetiche, ma anche per l’utilizzo di fonti di energia green per soddisfare una parte del fabbisogno energetico.

La soluzione principale è rappresentata da un impianto fotovoltaico, tramite il quale produrre energia pulita per alimentare i dispositivi elettrici ed elettronici. Lo stesso vale per il solare termico, un impianto green per la fornitura di acqua calda sanitaria e in alcuni casi anche di acqua tecnica per l’impianto di riscaldamento.

L’obiettivo degli interventi di efficientamento energetico è ridurre il consumo di energia senza compromettere le prestazioni, per raggiungere un comfort sostenibile e tagliare la carbon footprint degli edifici residenziali. D’altronde, secondo la Commissione Europea gli edifici degli Stati UE sono responsabili per il 36% delle emissioni di gas serra e il 40% dei consumi di energia. Riformare il parco immobiliare dell’UE è una priorità, sostenuta dai fondi del Next Generation EU e dai vari PNRR nazionali come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano.

I vantaggi degli investimenti nell’efficienza energetica

Se l’efficientamento energetico garantisce importanti vantaggi ambientali ed economici, le famiglie devono valutare con attenzione questo tipo di investimenti per essere certi di usufruire di un beneficio concreto. Un punto chiave è la qualità delle installazioni, poiché il risultato finale dipende sempre dall’efficacia dell’intervento, ad esempio in merito alla competenza della ditta che esegue i lavori di efficientamento, oppure alla qualità e compatibilità dei materiali e impianti utilizzati.

Lo stesso vale per le tecnologie impiegate nell’intervento di riqualificazione energetica, indispensabili per ottenere un vantaggio effettivo di risparmio energetico e un utilizzo più efficiente dell’energia. È innegabile come oggi sia particolarmente conveniente investire nell’efficientamento energetico degli edifici, per la presenza di molte altre agevolazioni previste dal governo tramite i vari bonus casa.

Se lo Stato offre un sostegno economico a chi investe nella sostenibilità, i benefici di lungo termine riguardano la riduzione dei costi in bolletta e la diminuzione delle emissioni di sostanze climalteranti. Questi vantaggi vanno calcolati e misurati con precisione, affinché sia possibile compiere scelte consapevoli e informate. Ciò si può fare attraverso simulazioni che permettono di stabilire quali sono i migliori interventi di efficienza energetica, per ottimizzare l’investimento e creare i presupposti per un risparmio persistente nel tempo.