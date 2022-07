Cade con l'aliante, muore pilota toscano ventenne

Una tragedia ha colpito la Toscana, a soli venti anni è venuto a mancare Giacomo Di Napoli. Il campione di volo e di nuoto era nato a Prato ma viveva a Agliana. Nella giornata di ieri, lunedì 11 luglio, nel tardo pomeriggio è deceduto dopo essere caduto a bordo del suo aliante.

Si trovava a Alfina, tra Lazio e Umbria. Era a bordo dell'aliante senza motore, stava allenandosi per i mondiali di agosto a Parigi. Un aereo lo ha portato in alto e lo ha sganciato per farlo volare, ma la mancanza di vento pare essere stata fatale al giovane toscano. L'aliante è caduto in un campo nelle vicinanze e per Di Napoli non c'è stato niente da fare. Sul posto i sanitari e le forze dell'ordine, l'area - così come la salma e i mezzi - è stata sequestrata.

L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza nel Volo ha disposto, come scrive in una nota, "l’apertura di un’inchiesta di sicurezza e l’invio di un proprio investigatore sul sito dell’incidente, che, ieri 11 Luglio 2022, alle ore 18:00 locali circa, presso l’aviosuperficie di Torre Alfina, a Castel Viscardo (TR), ha coinvolto, durante l’atterraggio, l’aliante Swift marche di identificazione OE-5607".

Tanti i messaggi di cordoglio per Di Napoli, uno dei piloti più giovani e capaci del panorama italiano. Studente universitario, diplomato a Pistoia, era in forza in Toscana all'Aeroclub Volovelistico di Capannori.