I musicanti di Brema protagonisti sui giardini di Santa Croce

Continua con successo la rassegna Che Teatro, ragazzi! a Santa Croce sull’Arno, che si inserisce nel ricco cartellone di iniziative proposte dall’amministrazione comunale per l’estate 2022.

Giovedì 14 luglio ai giardini sull'Arno il Teatro dei Due Mondi di Faenza presenta I Musicanti di Brema. Ai quattro animali, l’asino, il cane, il gatto e il gallo, qui troviamo anche un’oca, si aggiunge una cicogna che ha un fagotto con sé, un bambino appena nato da recapitare a una famiglia. Il neonato è di colore, la madre ha il nome simbolico di Madame Europe e abita in una strada che si chiama “Via dell’ospitalità”, una strada che non è sempre facile trovare nelle città del vecchio continente. Nella ricerca di Madame Europe i musicanti coinvolgono il pubblico con la particolare partecipazione dei bambini, affascinati dalla fisicità dei personaggi. Lo spettacolo invita gli spettatori a riflettere in modo poetico, ironico e sfumato sui nostri tempi e su come il mondo stia cambiando: un mondo dove si può ancora sognare un lieto fine e dove tutti si mescolano in un grande carosello di colori.

La programmazione prosegue giovedì 21 luglio nel Parco della Rimembranza di Staffoli. L'appuntamento è con il Teatro Glug che presenta "La Leggenda del Re Laurino", spettacolo per attore e burattini ispirato alle fiabe dolomitiche dove fate e gnomi sono i compagni di viaggio di re Ildebrando, che cerca un magico rimedio alla tristezza di sua figlia.

L'ultimo appuntamento è per giovedì 28 luglio con Teatro Pirata di Jesi che propone "Le avventure di Pulcino, spettacolo di narrazione con pupazzi e burattini dove protagonisti assoluti sono Gelsomina, una "aggiusta qualunque cosa" e un pulcino di stoffa tutto malconcio e rovinato, che Gelsomina aggiusta così bene da renderlo vivo.

Gli spettacoli iniziano alle 18, l’ingresso è gratuito.

Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa