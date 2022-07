Incendio in fabbrica di barche ad Avenza, nessun ferito

I vigili del fuoco del comando di Massa Carrara sono intervenuti alle 8:15 nel comune di Massa in via Massa ad Avenza, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un edificio industriale, che produce imbarcazioni e tratta solventi e vetroresina.

Secondo quanto si apprende sembra che a prendere fuoco non sia stato il capannone, ma una delle imbarcazioni ferme al suo interno.

I vigili del fuoco intervenuti con due squadre e due autobotti hanno estinto l’incendio. Attualmente sono in le verifiche strutturali dell’edificio anche con l’utilizzo di un’autoscala. Non ci sono persone rimaste coinvolte.