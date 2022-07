Nove autobotti a Pontedera per interruzione idrica per un giorno interno

Sono arrivati nelle scorse ore i messaggi ai cittadini pontederesi iscritti sulla piattaforma di Alert System. Una telefonata registrata che avvisa di quanto avverrà domani, mercoledì 13 Luglio, dalle 8,30 alle 20,30, quando si verificheranno mancanze di acqua in gran parte del capoluogo di Pontedera, nella zona industriale La Bianca, a Pietroconti e presso l'abitato che si affaccia su via di Tiglio a Ponte alla Navetta, nel comune di Calcinaia.

Potranno verificarsi abbassamenti di pressione a Gello, Santa Lucia, La Borra nelle zone industriali di Gello, Pip 3 e Pip 4. Non saranno interessate invece le frazioni di Montecastello, La Rotta, Treggiaia, Romito, Pardossi e Chiesino. Il gestore idrico, Acque spa, ha sottolineato più volte che i lavori sono necessari per "Migliorare l'efficienza del servizio idrico e per potere gestire con minore impatto sulla città le eventuali e future criticità sulla rete". Durante i lavori sarà attivo il centro operativo comunale di protezione civile: il numero da contattare per eventuali emergenze è lo 0587299690. Per chiarimenti e aggiornamenti è possibile chiamare anche il numero verde di Acque 800983389.

Sul territorio saranno dislocate nove autobotti, che erogheranno acqua potabile. Saranno posizionate in piazza Trieste, nel piazzale dello stadio, nel parcheggio di via Fantozzi, nell'ara pedonale davanti al Duomo, in piazza Unità d'Italia alla stazione ferroviaria, nel parcheggio del supermercato Pam, nel parcheggio di via Fornace Braccini, nell'area antistante la scuola materna in via Diaz e in piazza Donna Paola Piaggio davanti alla chiesa del Sacro Cuore.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa