Laboratori d'estate per famiglie al Museo Leonardiano

Mettersi nei panni di Leonardo da Vinci, osservare il mondo con i suoi occhi curiosi e mettere alla prova il proprio ingegno. Sono i laboratori “Lo sguardo di Leonardo-MuseoLab per le famiglie” proposti dal Museo Leonardiano, nell'ambito del cartellone di eventi estivi promosso dal Comune di Vinci: le attività si svolgono tutti i giovedì di luglio e i martedì e i giovedì di agosto dalle ore 10.30 alle 12.

ll laboratorio propone di immedesimarsi nei panni di Leonardo, nello stesso tempo artista, scienziato e ingegnere, e di rivivere nell’approccio alla vita, la meraviglia e l’interesse che gli suscitava tutto ciò che lo circondava.

Partendo da alcuni disegni e testi di Leonardo, le famiglie partecipanti verranno coinvolte in una serie di approfondimenti, attività ed esperienze legate ai molteplici interessi del Genio capaci di stimolare quella curiosità e quello spirito di osservazione proprio degli uomini del Rinascimento.

“Queste attività pensate per i bambini dai 5 ai 14 anni, permettono di divertirsi e nello stesso tempo di imparare e allenarsi ad avere uno sguardo sul mondo attento, come lo aveva Leonardo” afferma Sara Iallorenzi, vicesindaco di Vinci e assessore alla Cultura. “Il cartellone estivo che quest'anno proponiamo offre iniziative che coinvolgono tutte le età e sapranno entusiasmare grandi e piccini”.



Queste le esperienze pratiche proposte:

La spirale ipnotica

I gorghi e i mulinelli che si possono osservare nei corsi d'acqua disegnati da Leonardo riproducono la figura geometrica della spirale. Dopo averla osservata su di una trottola in movimento, i bambini potranno riprodurla grazie ad un foglio di carta, un rocchetto, una matita e uno spago.

Mini tromba d'aria

Partendo dall'intuizione geniale di Leonardo secondo la quale aria e acqua sono simili perché simili sono i loro movimenti, i bambini potranno realizzare con degli speciali barattolini dei vortici d'acqua che si trasformano in tornadi.

La scrittura speculare

Alcuni fogli scelti tratti dai taccuini di Leonardo metteranno alla prova i partecipanti i quali dovranno trovare i diversi metodi per leggere la sua particolare scrittura. Potranno poi sperimentarla con l'utilizzo di un pennino in modo da capirne il perché.

Elicotteri in natura

In natura esistono già degli elicotteri volanti. I bambini sperimenteranno come i semi di alcune piante disperdano i propri semi con un movimento a spirale, lo stesso compiuto dal famoso elicottero progettato da Leonardo... la così detta Vite aerea!

Elica a conduzione di calore

In una delle pagine dei suoi quaderni Leonardo disegna un girarrosto che funziona automaticamente grazie ad un elica mossa dall'aria calda prodotta dal fuoco di un camino. I bambini verificheranno questo principio osservando un modellino.

Gli elementi macchinali

Partendo dai alcuni ingranaggi semplici come la vite senza fine, la ruota dentata, la biella e la manovella i bambini potranno cimentarsi nella costruzione di una macchina e metterla alla prova.

Disegnare in prospettiva

Una finestra, uno schermo trasparente diventa per Leonardo una curiosa macchina per disegnare le cose proprio come il nostro occhio le vede. I bambini, seguendo le istruzioni di Leonardo disegneranno una natura morta utilizzando il prospettografo di Leonardo.



MuseoLab è una delle iniziative al Museo Leonardiano all'interno del cartellone dell'estate di Vinci, insieme a "La Domenica Leonardiana".

Info e prenotazioni: Ufficio turistico di Vinci 0571 933285 - info@museoleonardiano.it

La prenotazione può essere effettuata direttamente presso la biglietteria del museo al momento dell'acquisto del biglietto di ingresso o contattando l'Ufficio turistico.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa