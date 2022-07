Mallegni e Stella (FI) a Empoli per incontrare i dirigenti locali

Un incontro con dirigenti ed eletti del partito nel Circondario Empolese Valdelsa, alla presenza del coordinatore regionale di Forza Italia, sen. Massimo Mallegni, e del capogruppo al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella. L'iniziativa azzurra si è svolta ieri sera ad Empoli, presenti il coordinatore comunale Samuele Spini, il coordinatore provinciale del partito a Firenze, Paolo Giovannini, il coordinatore vicario provinciale di Forza Italia Firenze, Filippo Ciampolini, i consiglieri di Montespertoli Andrea Migliorini, di Montaione Giuseppe Romano, di Vinci Manuela Landi; il capogruppo a Certaldo e all'Unione dei Comuni, Emanuele Nencini; presenti i coordinatori di Forza Italia a Montaione Cinzia Pandolfi, Elisa Lotti di Calenzano, Angelo Caruso di Campi Bisenzio, e il vice sindaco di Seravezza, Adamo Bernardi.

Al centro dell'incontro, l'analisi della situazione politica nazionale, gli obiettivi del partito ma anche i problemi del territorio. "In queste settimane si parla tanto di Centro politico - hanno osservato gli azzurri - ma bisogna ricordare che il Centro non è un concetto geometrico, ma significa avere capacità di dialogo, di mediazione, di cultura politica. Forza Italia è il partito centrale e di traino per tutta la coalizione di centrodestra". L'obiettivo è di "ripartire dall'Empolese Valdelsa con energie nuove".

A livello locale, è stato poi affrontato nuovamente il tema della strada 429, sia il tratto sotto inchiesta per il Keu, che va bonificato con urgenza, sia il tratto mancante tra Castelfiorentino e Certaldo. "Bisogna aumentare la competitività delle infrastrutture per permettere lo sviluppo delle realtà presenti sul territorio", hanno affermato i dirigenti di Forza Italia, che hanno parlato anche della sanità, "con le carenze del 118 e delle Case della Salute che si stanno dimostrando una scatola vuota, con i cittadini costretti a spostarsi per fare esami". E' stata espressa poi la necessità di garantire un potenziamento degli uffici giudiziari di Empoli.

Fonte: Forza Italia Toscana