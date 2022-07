Mya canta Battisti nel giardino del Torrione

Domani, mercoledì 13 luglio 2022, alle 21.15, nella splendida location del giardino sotto il Torrione di Santa Brigida, via delle Antiche Mura, 7, il Centro Busoni ospita l’Orchestra della Toscana per omaggiare un’icona della musica italiana, Lucio Battisti, con la voce di Mya Fracassini, il Quintetto di ottoni dell’Orchestra della Toscana e il Trio jazz. Arrangiamenti di Gianpaolo Mazzoli.

Non stupisca che un ensemble di chiara origine classica si misuri con un repertorio pop, seppur di qualità. Le spiegazioni sono tante ad iniziare dal repertorio proposto, un 'classico' appunto della musica cosiddetta leggera, ormai patrimonio indiscutibile della cultura del secolo scorso. Roba seria dunque, a dispetto di tutti quelli che vogliono la musica chiusa dentro etichette e stereotipi.

Questo spettacolo ha poi tante altre buone ragioni di interesse perché accanto alla formazione del Quintetto di Ottoni dell’ORT si aggiungono un Trio Jazz e una straordinaria cantante, Mya Fracassini: mezzosoprano di formazione, da anni presta la sua voce a molti repertori, dalla musica antica al jazz, fino a quella contemporanea. Cosa di meglio per rendere omaggio alla musica se non un grande autore e il suo repertorio e tanti prestigiosi musicisti? Capitanato da Donato de Sena prima tromba dell’Orchestra della Toscana, il Quintetto di Ottoni propone per l’occasione la musica immortale di Lucio Battisti in un lavoro particolarmente importate fatto da Gianpaolo Mazzoli che ha costruito degli arrangiamenti adeguati, evitando con cura l’effetto “big band” in favore di una lettura classica degli originali, tenendo il profilo musicale nell’ambito del pop ed esaltando le qualità indiscutibili degli strumentisti.

La scaletta è una vera e propria storia della musica.

Trombe: Donato De Sena, Stefano Benedetti

Tuba: Riccardo Tarlini

Pianoforte: Loris Di Leo

Basso elettrico: Luca Betti

Batteria e percussioni: Roberto “dumbo” Bichi

La stagione concertistica è realizzata grazie ai contributi di Comune di Empoli, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, Ministero della Cultura, Fondazione CR Firenze e al sostegno degli sponsor.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa