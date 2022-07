Nuovo anno accademico all'Università di Firenze, le scadenze

L’Università di Firenze si prepara al nuovo anno accademico. Da domani mercoledì 13 luglio si apriranno le immatricolazioni 2022-23 ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico ad accesso libero (consulta l'offerta formativa).

Date e modalità diverse sono previste per i corsi di laurea a numero programmato, che richiedono una prova di ammissione: sono già disponibili online – nel portale ammissioni.unifi.it - alcuni bandi.

Per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria è aperta l’iscrizione online sul portale www.universitaly.it: si chiude alle ore 15 del 22 luglio. L’iscrizione deve essere poi perfezionata sul portale ammissioni.unifi.it entro lunedì 1° agosto, con il pagamento del contributo per la partecipazione al test.

Pubblicato il bando per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura e per il corso di laurea triennale in Scienze dell’Architettura: in questo caso si può fare domanda entro il 29 luglio.

Disponibile anche il bando per iscriversi alla prova di ammissione ai corsi di laurea triennale in Biotecnologie, Scienze biologiche, Scienze farmaceutiche applicate – Controllo qualità: la scadenza per la domanda è il 30 luglio.

Per la prova di ammissione al corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, secondo il relativo bando, occorre presentare domanda entro lunedì 8 agosto.

Aperto anche il bando di concorso per l’ammissione al corso di laurea triennale in Product, Interior, Communication And Eco-Social Design: la domanda va presentata entro lunedì 8 agosto.

Fonte: Università degli Studi di Firenze