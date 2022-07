Ospedali, Lega: "Implementare personale a Empoli, Fucecchio e San Miniato"

“Purtroppo - affermano amareggiati Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega - la recrudescenza del Covid sta colpendo anche coloro, medici ed infermieri, che devono assistere quotidianamente chi si trova nell’ospedale empolese e nei presidi di Fucecchio e San Miniato. E’ chiaro che l’atavica carenza di personale, si evidenzi, dunque, maggiormente in situazioni emergenziali come quella derivata dalla presenza del virus. Ovviamente i sanitari contagiati devono osservare un doveroso periodo d’assenza dal luogo di lavoro, con tutte le inevitabili conseguenze del caso, stante, appunto, un organico al di sotto delle reali necessità. E’ normale, quindi che il Nursind faccia appello alla Regione, affinché si sblocchino le assunzioni. Auspichiamo anche noi che ci si muova in tal senso, pur se, ahinoi, temiamo che le giuste richieste da parte del Sindacato siano destinate, come altre similari nel tempo, a cadere mestamente e colpevolmente nel vuoto.”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - ufficio stampa