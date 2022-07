Piscina di Empoli, il Comune contribuirà ancora con altri 229mila euro

Sembra essere tornata la calma nelle acque chiuse della piscina di Empoli. Dopo le discussioni e le frecciatine via social tra amministrazione e parte della dirigenza Aquatempra, il Comune tornerà a sovvenzionare la società con soldi pubblici provenienti dagli avanzi di bilancio.

Il Comune di Empoli ha deciso infatti di destinare altri cospicui finanziamenti per mantenere aperta la piscina di Serravalle, gestita dalla società in-house Aquatempra. Nella determinazione 827 del 5 luglio scorso, a firma della dirigente del settore Sandra Bertini, si legge che per l'annualità 2022 (quindi fino al 31 dicembre) arriveranno nelle casse della piscina di viale delle Olimpiadi ben 229mila euro, da sommare a 50mila euro di Iva da pagare ma che torneranno allo Stato.

Questo bonus per la piscina è suddiviso in 65mila euro per "il maggior fabbisogno dovuto all'emergenza sanitaria" e 214.513 euro per le maggiori spese determinate dall'aumento dei prezzi per le utenze", entrambi al lordo dell'Iva.

I quasi 230mila euro stanziati a inizio luglio andranno a figurare sul bilancio di previsione 2022-2024. L'impegno si basa su quanto si legge sul bilancio di previsione 2022 di Aquatempra, approvato dall'assemblea dei soci del 15 giugno scorso.

Come affermava già il sindaco Brenda Barnini a marzo "nel bilancio del Comune sono stanziati per il 2022 in favore di Acquatempra per la gestione dell’impianto 362.000 euro che ovviamente con questi aumenti delle bollette non sono sufficienti per tenere aperto l’impianto tutti e 12 i mesi".

In totale saranno 591mila, salvo altre aggiunte, gli euro spesi dal Comune di Empoli per mantenere aperta la piscina comunale nell'annata 2022. Una spesa enorme che inizialmente non era stata preventivata (la cifra minima affermata dall'Ad di Aquatempra Manetti per un'apertura nella bella stagione era di 740mila euro, 149mila in più di quelli finora stanziati). La piscina durante la riapertura del 1° giugno ha però provveduto a rimodulare le tariffe, prevedendo degli sconti per i residenti ma anche degli aumenti generalizzati.

Sicuramente questa nuova sovvenzione sarà tema di discussione della Commissione comunale prevista per mercoledì 13 luglio. Il prossimo orizzonte temporale invece sarà il passaggio dal modello attuale a uno con l'arrivo di un socio privato, come approvato dal Consiglio comunale di Empoli ad aprile e stigmatizzato dai sindacati durante le varie manifestazioni che si sono susseguite.

