Pizze in gara a La Borra, ecco chi ha vinto

La pizzeria del centro sociale La Borra ha ospitato nei giorni scorsi la tappa toscana del campionato Italiano Pizza in Tour. Si tratta di una iniziativa di carattere nazionale, che prevede varie tappe in alcune regioni italiane, nata dalla passione e dall'entusiasmo del Maestro Pizzaiolo pontederese Angelo Petrone.

Per la tappa toscana sono state proposte oltre 40 pizze concorrenti, divise in sette categorie a cui sono state aggiunte anche due gare di abilità. La finale di Pizza in Tour è in programma a fine Luglio a Firenze, per aggiudicarsi il titolo di "Campione dei Campioni".

Particolare la location scelta per l'evento pontederese: i nuovi locali del centro sociale nella frazione La Borra in via dei Girasoli sono stati recentemente ristrutturati. Il centro sociale, gestito dall'associazione ricreativa La Borra e la cui struttura è di proprietà comunale, ha avuto infatti una importante riqualificazione, che lo ha reso ancor più attrattivo, funzionale e aperto all'accoglienza, anche nella parte "Food".

Queste le classifiche della tappa toscana che si è svolta a Pontedera.

PIZZA CLASSICA

1° Mirko Boniolo

2° Aiman Elshazly

3° Mattia Porta

--

PIZZA GOURMET

1° Aiman Elshazly

2° Alessandro Botta

3° Tiziano Puppo

--

IMPASTI ALTERNATIVI

1° El Hajjami Abdelrhani

2° Alessandro Botta

3° Niko Cutrona

--

PIZZA in PALA

1° Mirko Boniolo

2° Marcello Schisano

3° Simona Fusco

----

PIZZA REGIONALE

1° Simona Fusco (Cascina)

2° Luigi Fusco (Brescia)

3° Luca di Napoli

--

PIZZA in TEGLIA

1° Mirko Boniolo

2° Aiman Elshazly

3° Gennaro di Napoli

---

PIZZA NAPOLETANA

1° Luigi Fusco

2° Gennaro di Napoli

3° Marcello Schisano

---

GARE di ABILITA'

PIZZA + Larga

1° Luca di Napoli

2° Alessandro Guerriero

3° Niko Cutrona

---

PIZZAIOLO + veloce

1° Marcello Schisano

2° Simona Fusco

3° Luca di Napoli

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa