Ponte sull'Elsa, Romano (FI): "Garantire sicurezza in attesa della rotatoria"

I lavori di adeguamento funzionale del Ponte sul fiume Elsa, a confine dei territori provinciali di Firenze e Siena e di accesso al centro abitato di Certaldo, sono attesi da tempo e per diversi ordini di ragioni. La verifica della vulnerabilità sismica e statica del ponte, è divenuta improcrastinabile anche in considerazione del volume di traffico che quotidianamente si riversa sul tratto stradale in questione. Quello che si dimentica di evidenziare è che a prescindere dai gravi problemi inerenti il Ponte, il tratto stradale interessato, è caratterizzato da quotidiani e gravissimi problemi alla circolazione.

"L’intersezione prospiciente il ponte sull’Elsa - dichiara Giuseppe Romano, capogruppo Forza Italia all’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, - è un nodo cruciale del traffico, poichè segna l’innesto della S.P. numero uno di San Gimignano con la viabilità comunale certaldina nonché con Via Della Repubblica che conduce a Gambassi Terme, a ridosso del ponte sul fiume Elsa dal lato di ingresso nell’abitato di Certaldo. La situazione del traffico nel tratto interessato è del tutto insostenibile oramai da anni ed anche oggi se n’è avuta purtroppo una triste conferma - aggiunge Romano, - poiché l’incidente automobilistico verificatosi al mattino, poco prima delle 8, l’ennesimo della serie, è stato tale da provocare ancora una volta un surplus di ritardi, disagi e code per i malcapitati utenti della strada".

"La previsione della realizzazione di una rotatoria all’innesto della SP1 di San Gimignano ed a ridosso del Ponte è la certificazione della esistenza del problema. La medesima infatti, si collocherebbe ad una intersezione stradale strategica, lasciata per anni in una situazione di oggettivo e colpevole abbandono. L’iter amministrativo, in essere oramai da anni, per la realizzazione della rotatoria in questione - conclude Romano - comporterà sicuramente il trascorrere di tempo ulteriore, ad oggi sicuramente non preventivabile nella sua durata. È tempo quindi che gli Enti interessati, a cominciare dal Comune di Certaldo, nel rispetto della legge e previa acquisizione dei necessitati pareri, si pongano il problema dell’adozione di opportuni provvedimenti anche di natura provvisoria. Da adottarsi, eventualmente, al fine di alleviare i gravissimi problemi del traffico esistenti in loco e tali da garantire un minimo di sicurezza a tutti gli automobilisti interessati. Non è più tempo di attese, di annunci e di proclami. È tempo di comportamenti fattivi, prima che sia troppo tardi...".

Giuseppe Romano, capogruppo Forza Italia Unione Comuni Empolese