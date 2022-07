Progetto a Bagno a Ripoli per prevenire i furti nelle case

Per prevenire i furti nelle case lasciate vuote da chi parte per il mare o la montagna, torna “Vacanze tranquille”. Il progetto di sicurezza urbana promosso dal Comune di Bagno a Ripoli in collaborazione con la Polizia municipale sarà in vigore dal 16 luglio al 4 settembre. Le modalità di accesso al servizio, completamente gratuito, sono le stesse delle scorse edizioni. I cittadini, almeno 48 ore prima di andare in ferie, possono avvisare gli agenti della Municipale. Le segnalazioni contribuiranno a creare una mappatura delle case vuote sul territorio, bersagli potenzialmente più appetibili per i topi d’appartamento. Nei pressi di queste abitazioni, rimanendo all’esterno e su area pubblica, la polizia locale potenzierà i monitoraggi intensificando i passaggi delle pattuglie in borghese.

“Il rischio zero non esiste – commenta il sindaco Francesco Casini – ma con questo progetto diamo uno strumento di prevenzione in più ai cittadini che partono per le vacanze. Negli anni diverse decine di famiglie hanno aderito all’iniziativa. A fronte di una richiesta che si rinnova, insieme al comandante Filippo Fusi, abbiamo deciso di replicarla”.

Il servizio è totalmente gratuito. Potranno aderire i cittadini che staranno lontani da casa per almeno una settimana. Per aderire è necessario inviare comunicazione alla Polizia Municipale con almeno 48 ore di anticipo al numero 055-631111 tasto 1.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa