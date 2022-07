Vaccini in Toscana, Giani: "Attiveremo quarta dose per gli over 60"

Si parla di quarta dose per gli over 60 anche in Toscana. A farlo è Eugenio Giani, presidente della regione: "Abbiamo fatto una riunione e stiamo organizzandoci per attivare le prenotazioni della quarta dose per chi ha più di 60 anni, come richiesto dal ministro Speranza".

Ancora Giani: "La Toscana è fra le Regioni che ha sviluppato maggiormente in questi due anni la campagna di vaccinazione. Siamo considerati a livello nazionale un simbolo ed un esempio. Siamo sempre stati in testa per estensione della vaccinazione e forse anche per questo siamo fra le Regioni che meno sentono questa ulteriore ondata. Siamo però convinti che la vaccinazione sia fondamentale perché è in virtù della vaccinazione che chi prende il Covid non va a finire all'ospedale e poi in terapia intensiva".

Pochi giorni fa infatti il ministro della Salute ha confermato che la possibilità di ricevere una seconda dose di richiamo (la cosiddetta quarta dose) dei vaccini sarà estesa alle persone tra i 60 e i 79 anni. In Italia riguarderebbe 13 milioni di persone. La decisione è arrivata a fronte del netto rialzo dei contagi.