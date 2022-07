Ruba soldi dal panettiere e scappa, poi picchia gli agenti: arrestato

Da un furto in un panificio l'inseguimento si è concluso con un'aggressione a due agenti da parte di un 33enne romeno con precedenti. È accaduto ieri a Pisa, in via Parigi dove si trovava l'esercizio commerciale. La fuga è proseguita per il malvivente in bici mentre due volanti lo hanno inseguito e gli agenti lo hanno bloccato in via Cattaneo, all'altezza della farmacia. Il fuggitivo è stato bloccato dagli agenti ma li ha colpiti a calci e pugni, procurando lesioni guaribili in 7 e 10 giorni.

Dopo l'ammanettamento nelle tasche sono stati trovati 65 euro presi dalla cassa del panificio e un grosso coltello a serramanico. L'arreto è avvenuto per furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, facevano aggiungere ai reati in contestazione anche quello di violazione della legge sulle armi.

La polizia ringrazia anche un cittadino che in quel momento stava consegnando estintori in zona, il quale ha tallonato per diverse centinaia di metri il fuggiasco permettendo l'arresto. Dopo la convalida e la richiesta dei termini a difesa, è stato sottoposto all'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.