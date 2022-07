Sicurezza stradale a Firenze, Uil Fpl: "Aumentare organico Polizia Municipale"

In questi giorni, la Polizia Municipale di Firenze ha presentato il report dell'attività del primo semestre del 2022 e il Sindaco Nardella ha, giustamente, lanciato un allarme sulla sicurezza stradale. Non possiamo non essere d'accordo con il nostro Primo Cittadino e non condividere la preoccupazione per i numeri impressionanti dei sinistri stradali, dei deceduti e dei feriti a seguito di incidenti e di coloro che violano le norme del codice della strada nella nostra città. E, proprio per fare la nostra parte in questa battaglia, chiediamo a gran voce che l'organico della Polizia Municipale di Firenze possa arrivare ad avere numeri che possano essere determinanti soprattutto per l'attività di prevenzione. In una parola, abbiamo bisogno di concorsi, per agenti e per ufficiali. Sappiamo che, in questi anni, l'Amministrazione ha fatto la propria parte, soprattutto nelle assunzioni della categoria C ma, purtroppo, il numero totale degli appartenenti al Corpo non è cresciuto come sarebbe stato necessario. E la categoria D è ancora in sofferenza, nonostante gli ultimi ingressi, e con un'età media piuttosto elevata. Il potenziamento dei controlli passa necessariamente da un incremento dell'organico, che porterebbe anche miglior qualità del lavoro e maggior soddisfazione dei dipendenti. I colleghi sono pronti a fare la propria parte per contribuire alla sicurezza della città: strade più sicure significano meno famiglie afflitte da dolore inconsolabile, minori costi sociali e città più vivibile. Anche noi siamo pronti, abbiamo soltanto bisogno di essere più numerosi.

Flavio Gambini, Segretario Generale Uil Fpl Toscana Centro