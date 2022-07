Trattori storici e aratura in notturna nel weekend di Cerreto Guidi

Inclusa nel programma di “Medicea Wine Festival”, promosso dall’Amministrazione comunale, dalla Pro Loco, dalle contrade e dalle associazioni del territorio, l’Esposizione dei Trattori d’Epoca è una tappa irrinunciabile per gli appassionati e più in generale per tutti coloro che vogliano assistere a un’iniziativa che ricca di fascino e di curiosità, porta alla ribalta splendide tradizioni del passato contadino.

Il merito è ascrivibile al G.A.C.E.B., il Gruppo Amatoriale Cottratori e Battitori, guidato da Sandra Maccanti, che con passione e entusiasmo ha fatto diventare Cerreto Guidi un punto di riferimento nella rievocazione dell’aratura contribuendo a portare alla luce un mondo da alcuni dimenticato e da altri nemmeno conosciuto.

L’Esposizione dei trattori d’epoca che non venne svolta nel 2020 e fu proposta in forma ridotta lo scorso anno, torna così nella sua formula classica articolata in due giornate.

PROGRAMMA SABATO 16 LUGLIO - È fissato per le 14 in Piazza XX Settembre e in Piazza Belvedere, a Cerreto Guidi, l’arrivo e l’esposizione delle macchine agricole e dei motori a fermo, mentre alle 17 si tiene l’esposizione dei modellini di trattori d’epoca.

Nel pomeriggio dalle 18, al Colle di San Zio, è prevista la Benedizione dei trattori e l’inizio dell’aratura con uno spazio dedicato alle piccole macchine.

Alle 20 la tradizionale Cena del trattorista sulle presse di paglia e alle 22 la spettacolare aratura in notturna.

PROGRAMMA DOMENICA 17 LUGLIO - Alle 9 in Piazza XX Settembre e in Piazza Belvedere si tiene la sfilata dei trattori d’epoca con sosta merenda presso Grifoni Azienda agricola Perticato. Alle 13 rientro e pranzo presso la Sagra del Papero e del Cinghiale. Il programma si conclude alle 16 con una dimostrazione del funzionamento di un’antica vaporiera HSCS del 1925.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa