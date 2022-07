Trovato con oltre 20 g di hashish, denunciato a Vinci

La scorsa notte i carabinieri di Vinci hanno denunciato in stato di libertà un colombiano di 19 anni per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante un controllo è stato fermato il giovane, il quale si è subito mostrato nervoso ed agitato.

Dall'accurata ispezione personale sono state trovate 9 dosi già confezionate di hashish, del peso complessivo di circa 12 grammi, e un bilancino di precisione.

A questo punto è scattata una perquisizione all’interno di un garage in uso al colombiano. Sono stati trovati altri 10,7 grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento della sostanza. L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà.