Tutela ambientale e ruolo dei Parchi: a San Rossore incontro con il sottosegretario Fontana

Dall'inserimento della tutela ambientale in Costituzione al ruolo dei Parchi, presso il giardino di Villa Giraffa a San Rossore si è svolto un incontro con il sottosegretario alla Transizione Ecologica Ilaria Fontana ed il Presidente del Parco Lorenzo Bani, con molte domande ed interazioni dal pubblico. L'evento era inserito nella rassegna ViviParco che per tutto luglio prevede dibattiti, libri, musica e danza, per aumentare l'attenzione sui temi ambientali.

«Fare una chiacchierata come questa in un posto così non capita tutti i giorni, ringrazio il Presidente Bani e la consigliera Galletti per questa occasione» ha iniziato la Fontana che è subito entrata nel vivo rispondendo ad alcune sollecitazioni venute dal Presidente del Parco. «Dopo l'inserimento della tutela dell'ambiente in Costituzione abbiamo subito approvato la legge Salvamare, che ha messo un punto dove c'era un vuoto normativo. Per dare una necessaria svolta ci vuole una concretezza nelle azioni». Il Presidente Bani ha fatto presente l'importanza dei Parchi: «devono avere un ruolo sempre maggiore e devono poter accedere a maggiori risorse sulla base di progetti realizzabili, non soli i parchi nazionali ma anche i parchi regionali».

«Quando si parla di transizione ecologica troppo spesso la si associa solo alla transizione energetica, ma bisogna ricordarsi che è un percorso in cui l'ambiente e i parchi sono centrali. Rappresentano un laboratorio, possono e devono essere un momento di sviluppo sostenibile del territorio» ha risposto il sottosegretario che in conclusione ha parlato dell'ipotesi che, per la sua importanza, il parco regionale di San Rossore Migliarino Massaciuccoli possa diventare nazionale: «c'è la possibilità, dipende dalle comunità locali, dalla Regione e dal Ministero»

Fonte: Parco San Rossore