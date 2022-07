Una consulta per lo sport, la novità a Fucecchio

Dopo quella del volontariato, risorta pochi mesi fa con grande entusiasmo dopo un periodo di difficoltà, Fucecchio si dota anche di una Consulta dello Sport. E' nata ufficialmente ieri sera alla presenza dei rappresentanti di 21 società e associazioni sportive del territorio che hanno risposto all'appello dell'assessore allo sport Fabio Gargani e si sono ritrovate nella sala consiliare del Comune per eleggere i dirigenti del nuovo organismo.

A guidare la nuova consulta saranno il Presidente Alberto Beconcini (Palestra Centro Helios) e il Vicepresidente Moreno Scarselli (Pallavolo Fucecchio), eletti ieri sera dall'assemblea. Giada Nocciolini, rappresentante dell’Atletico Fucecchio, è stata invece eletta come referente delle associazioni sportive nell’ esecutivo della Consulta.

Hanno partecipato alla seduta, tra gli altri componenti dell’organo assembleare, oltre all'assessore allo sport e ai rappresentanti delle varie realtà sportive, anche il Garante per la Disabilità del Comune di Fucecchio, Mariano Gasperini, e una rappresentante dei plessi scolastici di Fucecchio. Sono intervenuti anche i rappresentanti della Uisp – Zona del Cuoio, ben disposti a portare un loro contributo alla discussione, seppur senza diritto di voto.

Il progetto per la nascita della Consulta dello Sport ha iniziato a muovere i primi passi nel 2021 con l'approvazione del regolamento che è disponibile sul sito www.comune.fucecchio.fi.it

Lo scopo con cui il Comune di Fucecchio l'ha promossa è quello di sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale, di tutela e miglioramento della salute e di sano impiego del tempo libero. La Consulta comunale per lo Sport è un organismo propositivo e consultivo e un luogo di partecipazione e confronto tra le realtà sportive, sociali ed educative del territorio.

“La costituzione di una consulta dello sport – spiega Fabio Gargani – era uno degli obiettivi di mandato della nostra giunta. Per un'amministrazione comunale che crede fortemente nel valore sociale ed educativo della pratica sportiva, ritengo sia fondamentale avere un organismo che rappresenti le varie realtà territoriali con le quali interfacciarsi. Per questo c'era molta attesa, prima di ieri, per capire quante sarebbero state le società e le associazioni interessate a questa nostra proposta. Devo dire che la risposta è andata oltre le nostre aspettative. Adesso, dopo questo primo passo ufficiale ci attendiamo anche una crescita in termini di partecipazione, visto l'interesse che questa partenza sta generando”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa