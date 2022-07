Quarta dose per over 60, al via le prenotazioni

Da oggi - martedì 12 luglio - alle ore 18 aprono le prenotazioni per la quarta dose agli over 60 in Toscana sul portale Prenota Vaccino (QUI).

Bisogna avere almeno 60 anni per iscriversi alla prenotazione per il vaccino. Poi il modus operandi ricalca quello delle precedenti dosi ricevute tra il 2021 e il 2022.

Lo ha annunciato il presidente della regione Eugenio Giani con un post su Facebook. Poche ore fa, inoltre, Giani aveva di fatto ufficializzato l'entrata in vigore della quarta dose per gli over 60 in Toscana.