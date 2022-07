182 posti per il Dottorato di ricerca all’Università di Siena: pubblicati i bandi del 38° ciclo

L'Università di Siena ha pubblicato i bandi per i corsi di Dottorato di ricerca del 38° ciclo con sede amministrativa presso l’Ateneo. Per l'anno accademico 2022-2023 sono 182 posti, suddivisi nei 16 dottorati accreditati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, tra i quali i nuovi corsi in: Storia dell’arte; Scienze giuridiche; Social sciences and humanities.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 14 del 10 agosto, tramite la procedura online.

Questi i dottorati per i quali sono aperti i bandi dell’Università di Siena: Chemical and Pharmaceutical Sciences; Fisica Sperimentale; Ingegneria e Scienza dell'Informazione - Information Engineering and Science; Scienze della Vita - Life Sciences; Scienze e Tecnologie Ambientali, Geologiche e Polari; Biochemistry and Molecular Biology - Bibim 2.0; Biotecnologie Mediche; Genetica, Oncologia e Medicina Clinica (GenOMeC); Medicina Molecolare; Medicina Traslazionale e di Precisione; Apprendimento e Innovazione nei Contesti Sociali e di Lavoro; Filologia e Critica; Social Sciences and Humanities; Storia dell'Arte; Economics; Scienze Giuridiche.

La domanda può essere inoltrata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che siano in possesso di laurea magistrale, specialistica o conseguita secondo il vecchio ordinamento o di titolo straniero idoneo nei termini indicati dal bando e comunque in data antecedente all’inizio del corso. I corsi di dottorato fanno parte del terzo ciclo della formazione superiore post-laurea e hanno l’obiettivo di preparare alla metodologia per la ricerca scientifica avanzata, prevedendo stage all’estero e la frequenza di laboratori di ricerca.

Tutte le informazioni sono consultabili nella sezione del portale di Ateneo dedicata ai dottorati di ricerca e nella pagina www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca/dottorati-di-ricerca-38-ciclo

Fonte: Università di Siena