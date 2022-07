Abc Solettificio Manetti, Cosimo Lazzeri torna a casa: sarà di nuovo gialloblù

Dopo una stagione lontano da Castelfiorentino, si appresta a tornare in gialloblu: Cosimo Lazzeri vestirà di nuovo la maglia dell’Abc Solettificio Manetti. Un graditissimo ritorno in casa Abc per un giovane che in gialloblu è nato e cresciuto e che si appresta a dare il suo fondamentale contributo alla cabina di regia castellana. Reduce dall’esperienza in serie D con il Poggibonsi Basket, Cosimo ha deciso di tornare al PalaBetti nel nuovo corso targato Walter Angiolini.

“Sono molto contento di vestire di nuovo la maglia gialloblu – sono le prime parole di Cosimo -. Tornare ad allenarmi e giocare al PalaBetti significa tornare a casa. Parlando sia con la società che con i miei compagni sono emersi immediatamente l’entusiasmo e la voglia di intraprendere questo nuovo percorso, con tanti stimoli e ambizioni. I presupposti per fare una bella stagione ci sono tutti, non vediamo l’ora di scendere in campo”.

Esterno classe 2000, castellano doc e prodotto del vivaio gialloblu, prima della parentesi a Poggibonsi era già da qualche anno in pianta stabile nella rosa della prima squadra. Adesso il ritorno, per portare ritmo ed intensità nelle rotazioni gialloblu.

Fonte: Abc Castelfiorentino