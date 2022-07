Addio a Virgilio Belli, Rotary Club Valdelsa in lutto

Il Rotary Club Valdelsa perde un proprio socio storico, il dottor Virgilio Belli, deceduto questa mattina. Virgilio Belli era entrato nel Rotary Valdelsa nel 2002 dove si è contraddistinto come modello di valori Rotariani, sempre portati con eleganza non comune ed in punta di piedi. Come accade sempre in questi casi, la perdita di un socio storico come Virgilio lascia dei vuoti che residueranno in profonde cicatrici per chi ha condiviso con lui tanti momenti di service e di vita. Il Presidente del Club, Simone Hayek, il Consiglio Direttivo e tutti i soci del Rotary Club Valdelsa condividono il loro dolore con la sua moglie Laura e con tutti i suoi cari, amici e conoscenti.

Fonte: Ufficio Stampa