Adozione del cuore per il cagnolone Ettore

Si cerca una "adozione del cuore" per Ettore, un cagnolone sempre vissuto in casa, ma che il padrone non può più tenere per gravi problemi di salute.

E' castrato, circa 7 anni, taglia medio grande (circa 30 kg). Educato, affettuoso, abituato a stare in casa e a passeggiare al guinzaglio. Va molto d’accordo con tutti i cani, maschi e femmine e ama la loro compagnia. Molto equilibrato e socievole con le persone, bambini compresi.

Chi fosse interessato a prendersene cura, può contattare l'Ufficio Tutela Animale scrivendo una mail all'indirizzo animali@comune.livorno.it oppure chiamando il numero 366 1989783 in orario di ufficio, oppure chiamando il Referente di Canile al numero 333 9707752.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa