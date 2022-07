Andrea Crociani nuovo presidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze

Libero professionista, 65 anni: Andrea Crociani è il nuovo presidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze.

Ad affiancarlo saranno la vicepresidente Michela Fiaschi, la segretaria Isabella Bacci e la tesoriera Carla Citernesi.

Nel Consiglio entrano il presidente uscente Pier Matteo Fagnoni e Simone Marzola in sostituzione di Isabella Bacci, diventata segretaria: i membri del Consiglio sono Laura Bati, Giorgio Cerrai, Pier Matteo Fagnoni, Lapo Galluzzi, Lucia Lunghi, Stefania Marini, Simone Marzola, Camilla Perrone, Luca Scollo, Duilio Senesi e Virginia Viti.

“Non posso che ringraziare tutto il Consiglio per la dimostrazione di stima e fiducia ricevuta - ha detto Crociani -. Spero di essere all'altezza dell'incarico e confido nell'aiuto di chi ha già ricoperto questa carica negli anni precedenti: in particolare ringrazio Pier Matteo Fagnoni che mi ha preceduto in questa carica, ricoprendola con capacità ed autorevolezza e Simone Marzola che ha con dedizione svolto in questo ultimo anno la complessa attività di segretario. Ringrazio inoltre Isabella Bacci per essersi resa disponibile a ricoprire per il prossimo anno la carica di segretario ed infine Michela Fiaschi e Carla Citernesi per aver confermato la loro disponibilità per le cariche di vicepresidente e tesoriera. A tutto il Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Firenze faccio i miei migliori auguri di poter svolgere tutti insieme e al meglio il compito che ci attende per il prossimo anno e proseguire nel lavoro positivamente avviato nel corso di questa consiliatura 2021-2025”.

Fonte: Ufficio stampa Ordine e Fondazione Architetti Firenze