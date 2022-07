Nuovo caso di usura, due arresti nel Pisano

Nuovo caso di usura in Toscana, stavolta nel Pisano. Un usuraio è stato arrestato mentre, assieme a una complice, stava riscuotendo una rata di interessi da un imprenditore di Cascina. Quest'ultimo nel 2017 aveva ricevuto in prestito circa 90mila euro per superare una crisi di liquidità, è stato poi costretto a restituire nel tempo circa 240mila euro. Inoltre era costretto a cedere una una parte cospicua dell’incasso delle vendite che ogni settimana veniva prelevato dalla complice, incaricata di passare al setaccio la contabilità dell’imprenditore per sottrarre ulteriori somme. Sono stati pagati dall'imprenditore interessi fino al 65% annuo. L’usuraio aveva così ottenuto il pieno controllo della vita privata ed economica dell’imprenditore, costringendolo ad importanti sacrifici personali, indispensabili per poter far fronte alle pressanti richieste di denaro. In manette, grazie all'azione della guardia di finanza, sono finiti l'usuraio 58enne e la complice 37enne.