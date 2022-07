Bilancio partecipato di Montespertoli: coinvolgere i cittadini nella governance locale

L'Amministrazione Comunale vuole coinvolgere tutti i cittadini nella redazione del bilancio di previsione 2023-2024-2025 e ha predisposto un form con una serie di domande finalizzate a capire priorità e bisogni dei montespertolesi. Costruire il bilancio con il supporto dei cittadini è essenziale per promuovere la partecipazione alle politiche pubbliche locali e in particolare alle scelte che riguardano le entrate del comune, l'erogazione dei servizi pubblici e gli investimenti in opere pubbliche.

"Il dialogo con i cittadini è essenziale per costruire le basi del bilancio così si rafforza il legame tra il comune e chi vive quotidianamente il territorio" spiega il Sindaco Alessio Mugnaini.

Questo questionario è quindi uno strumento propedeutico alla redazione e alla predisposizione del bilancio di previsione e rappresenta uno modo utile per ascoltare e per permettere ai cittadini di presentare le loro reali necessità e esporre anche i principali bisogni locali delle tante frazioni di Montespertoli.

"Già lo scorso anno abbiamo coinvolto i cittadini nella stesura del bilancio di previsione del triennio 2022-2024 e anche grazie ai contributi arrivati abbiamo potuto indirizzare in modo più concreto le nostre scelte. E' fondamentale cercare la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali, solo attraverso strumenti di democrazia diretta possiamo assolvere questo compito ed avere un quadro completo delle esigenze del paese" conclude il Sindaco.

Per partecipare al questionario è sufficiente cliccare al link e rispondere alle domande del form nel completo anonimato: https://bit.ly/QuestionarioCittadini2023

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa