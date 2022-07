Sollicciano, denuncia Uil-Pa: "Agente preso in ostaggio da detenuto"

Dopo il suicidio di pochi giorni fa di un detenuto e l’aggressione con olio bollente lanciato da un detenuto ad un agente che ha riportato 15 giorni di prognosi con ustioni di primo e secondo grado, ieri in tarda serata a Sollicciano (Firenze) un agente è stato preso in ostaggio, mediante soffocamento, da un detenuto ed è dovuto ricorrere alle cure mediche.

"L’operatore di Polizia è stato preso per il collo da un detenuto, insieme ad altri, che volevano avere le sezioni aperta fina a tarda sera e che grazie all’intervento di altro operatore è stato possibile liberalo dalla presa da soffocamento". Ne dà notizia il Segretario Generale Regionale della UIL-PA Polizia Penitenziaria Eleuterio Grieco. "Tre eventi in pochi giorni fanno sì che l’istituto non è più governato dallo stato".

Aggiunge Grieco: "Chiederemo urgente incontro al Prefetto per analizzare la questione visto che a rischio è l’incolumità degli operatori tutti prima che succede l’irreparabile tenuto conto che poi la direzione ha autorizzato tale apertura fino a tarda sera".