Castelfranco a portata di click. Raccolta dati per la creazione di un data base pubblico sulle ferie 2022

Si chiamerà “Castelfranco a portata di click” e sarà una sorta di “Pagine Bianche” digitale con tutti i riferimenti aggiornati sulle attività commerciali di Capoluogo e Frazioni di Castelfranco di Sotto.

L’obiettivo, come fatto altri anni, è realizzare una raccolta dati con tutti i dati sulle attività a contatto con il pubblico, per comunicare agli utenti le aperture e chiusure nel periodo delle ferie estive 2022.

Questo strumento, essendo un data base pubblico aggiornato in versione digitale, resterà comunque visibile e consultabile durante tutto l’anno, quindi può diventare un’ottima occasione per promuovere e rendere più visibile la propria attività.

Per permettere all’Amministrazione Comunale di raccogliere e pubblicizzare le informazioni utili, relative a tutte le attività a contatto con il pubblico del territorio, ed in particolare per comunicare il periodo di ferie per l’anno 2022, si chiede cortesemente di collegarsi al link sotto indicato e compilare le maschere informative, con i dati della vostra attività e i dati del periodo di ferie per il 2022, trasmettendo il tutto, in via automatica, al termine della compilazione, all’Amministrazione Comunale.

La compilazione è facile e intuitiva. Basta seguire le maschere che appaiono in schermata, non dimenticando di riempire alcuni campi obbligatori, e al termine cliccare il tasto INVIA.

L’Amministrazione quindi diffonderà i dati sul proprio sito ufficiale, in una apposita sezione dedicata alle attività ed alle ferie estive delle stesse, dando la più ampia informazione alla cittadinanza sulle attività ed i servizi che queste offrono.

Link:

https://modulisticapa.it/castelfrancodisotto/aziende2022/

Il Comune chiede di compilare e trasmettere le informazioni entro e non oltre la data di venerdì 22 luglio.

Per ogni ulteriore chiarimento in merito: 0571/487348 - 0571/487232 – urp@comune.castelfranco.pi.it a.piazza@comune.castelfranco.pi.it.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa