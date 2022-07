Centro Aiuto Donina Lilith, prima tappa a Montelupo per Liber@mente Conness

In questo fine settimana lo sportello mobile in contrasto al bullismo ‘Liber@mente Connessi’ ha fatto tappa all’evento Fool Park, al Parco dell’Ambrogiana di Montelupo Fiorentino. Per il mezzo del Centro Aiuto Donna Lilith, del progetto finanziato dal Dipartimento per le politiche della famiglia, si è trattato della prima uscita ufficiale dopo l’inaugurazione del 29 giugno scorso, alla presenza della Ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti.

Alla ‘guida’ dello sportello itinerante Valeria Paganelli ed Elisabetta Niccolai, rispettivamente psicologa e assistente sociale del Centro Lilith, pronte a prestare consulenza gratuita direttamente a bordo del mezzo, trasformato in ufficio mobile.

“Ringraziamo il Comune di Montelupo Fiorentino per l’invito a prendere parte a questa manifestazione – dichiara Eleonora Gallerini, presidente delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino e del Centro Aiuto Donna Lilith – un evento che si rivolge ai giovani, la stessa fascia di età che lo sportello itinerante in contrasto al bullismo vuole raggiungere sul territorio per offrire ascolto e servizi necessari. Quest’anno il Centro Lilith compie vent’anni e da molto tempo ci occupiamo di bullismo, una tipologia di violenza fra pari che per combatterla necessita di forti azioni di prevenzione e sensibilizzazione. Con questo nuovo mezzo potremo raggiungere famiglie, ragazze e ragazzi nei luoghi da loro più frequentati. Sarà un’estate in movimento per il Centro antiviolenza – conclude Gallerini – le nostre operatrici sono pronte a mettere in campo esperienza e competenze dove c’è bisogno”.

Soddisfatta del debutto sul territorio di Montelupo l’Assessora alle Pari Opportunità e Politiche Sociali Stefania Fontanelli. “Ero presente all’inaugurazione dello sportello e già in quel momento mi resi conto dell’utilità del progetto dando la disponibilità ad ospitare il mezzo al Fool Park, i fine settimana all’Ambrogiana prettamente rivolti ai giovani. Felice di aver inaugurato il punto mobile – conclude Fontanelli - una bel meccanismo di sensibilizzazione verso un argomento di cui si parla ma su cui c’è ancora molto da lavorare”.

Le tappe di Liber@mente Connessi proseguono. Il prossimo appuntamento con lo sportello itinerante contro il bullismo sarà al ‘110 Hertz Festival’ a Coltano, Pisa, in programma per questo sabato 16 luglio 2022. Martedì 19 luglio tappa al PalAramini con Uisp Empoli Valdelsa: dalle 15.30 le operatrici saranno a disposizione per domande, informazioni e curiosità dei bambini che frequentano i centri estivi Uisp mentre dalle 16.30 incontreranno i genitori. Seguiranno aggiornamenti sulle pagine facebook del Centro Aiuto Donna Lilith e delle Pubbliche Assistenze Riunite, dove sarà possibile conoscere le future ‘fermate’ dello sportello mobile.

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite Empoli e Castelfiorentino - Comunicazione