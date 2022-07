Dalla Polisonnografia all'Elettromiografia: scopri tutti i servizi del Centro Sirio di San Miniato Basso

Il Centro Sirio di San Miniato Basso promuove i suoi nuovi studi medici inaugurati a febbraio 2022.

Tantissime le discipline su cui sono concentrati i nuovi ambulatori. Dall'allergologia alla chiropratica, dalla dermatologia alla chirurgia vascolare, dalla medicina sportiva alla posturologia, per non parlare di psichiatria e psicologia, nutrizione, otorinolaringoiatria e molto altro.

Diamo uno sguardo approfondito ad alcune discipline con l'aiuto dei medici specializzati.

Polisonnografia

Dott. Marco Pagni

Un esame che consente di diagnosticare, mentre si dorme, eventuali apnee notturne.

La polisonnografia, che registra tutte le fasi del sonno, permette di rilevare il respiro e il russamento, il battito cardiaco, i livelli di ossigeno nel sangue, la posizione assunta durante il sonno, i movimenti di addome e torace, l'attività del sistema nervoso centrale, la frequenza cardiaca, il movimento di gambe e occhi.

Elettromiografia

Prof. Ferdinando Sartucci

Un esame strumentale neurofisiologico che svolge un ruolo insostituibile nello studio delle malattie neuromuscolari, permettendo di esaminare la funzionalità di muscoli e nervi, mostrando eventuali condizioni di sofferenza. Si richiede questo esame per individuare compressioni dei nervi periferici (es. sindrome del tunnel carpale), per tutte le forme di lombosciatalgia o cervicobrachialgia e per le neuropatie periferiche: alterazioni della funzionalità dei nervi periferici con difficoltà motorie o anomalie sensoriali legate a diabete, alcolismo, neoplasie trattate con chemioterapie, esposizione a sostanze tossiche per lavoro.

Medicina dello Sport

Dott. Massimo Bartolommei

La branca della medicina che si occupa dell'esercizio fisico e delle patologie correlate, in particolare a livello preventivo. Il medico dello sport valuta la condizione fisica dell'atleta, gli fornisce le indicazioni adatte alla propria età e allo sport praticato e mezzi per prevenire o curare le malattie derivate dallo sport praticato in modo scorretto.

Nefrologia

Dott.ssa Lisa Cavallini

La salute dei reni, dalla diagnosi alla cura delle malattie, è l'obiettivo di questa disciplina. Si curano calcoli renali, insufficienza renale acuta e cronica, ipertensione, malattie renali croniche e rene policistico. Per la diagnosi potrebbero servire allo specialista un'ecografia renale, analisi del sangue e delle urine.

Campo visivo

Dott.ssa Silvia Paperetti

Un esame importante e non invasivo eseguito per quantificare e monitorare l'evoluzione di patologie retiniche, del glaucoma e per la diagnosi di patologie di carattere infiammatorio, degenerativo e neurologico del nervo ottico. Può servire per il rinnovo della patente di guida e per referti medico-legali.

Per domande, richieste o chiarimenti, la App Centro Sirio fornisce anche un servizio di chat istantanea per ogni tuo dubbio.

Cosa aspetti, scarica ora la app!

Come rivolgersi al Centro Sirio

DI PERSONA, andando nelle sedi di via Guerrazzi 102 o via Aporti 13 a San Miniato Basso

TELEFONICAMENTE, contattando il numero 0571.43264

ONLINE, inviando una mail all'indirizzo info@centromedicosirio.it Riceverete una risposta entro 48 ore dalla ricezione.

Centro Medico Sirio

via Guerrazzi, 102

via Ferrante Aporti 13

San Miniato Basso (PI)

centromedicosirio.it

0571.43264