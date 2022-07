Crocetti (FI Capraia e Limite): "Aumenti ingiustificati degli abbonamenti"

"C'è un amara sorpresa, dal primo di luglio, per i pendolari dell'Empolese Valdelsa, ovvero l'aumento degli abbonamenti mensili, anche quelli scontati, con isee. Ad esempio sulla tratta tra Montelupo-Capraia e Firenze, l'abbonamento mensile Isee passa da 50,50 a 52 euro, con un aggravio annuale di 18 euro senza che il servizio sia migliorato.

Ad affermarlo è Diego Crocetti, Coordinatore Forza Italia Capraia e Limite.

"Come esponente di Forza Italia, ma soprattutto come pendolare ho dovuto constatare un netto peggioramento dei servizi. Ultimamente sono troppi i treni cancellati, in forte ritardo o con materiale vecchio. Ad esempio mi domando come mai la regione e Trenitalia, facciano ancora circolare sulla linea tra Firenze e Siena, trafficata e sempre piena di turisti e pendolari, le aln 668 spesso in composizione singola e le carrozze mdve, che nonostante le ristrutturazioni sono materiale risalente agli anni 80 del secolo scorso,mentre su altre linee della regione, meno frequentate circolano i nuovi ATR 220 con appena cinque anni di vita?

Evidentemente per l'assessore ai trasporti e per Trenitalia esistono pendolari di serie A e di serie B e noi dell'empolese Val d'Elsa probabilmente siamo figli di un Dio minore. Se almeno si fa circolare materiale così datato quanto meno si cerchi di mantenerlo pulito e soprattutto non in composizione singola. Molti colleghi pendolari non sono riusciti a prendere diverse volte i treni perché molto spesso le ALN 668 viaggiavano in composizione singola ed erano pieni anche di biciclette, mentre molte volte le carrozze dove si presentavano sporche e senza l'aria condizionata funzionante. È vero che presto entreranno in funzione i treni ibridi Blues, di nuova generazione, ma in attesa di avere il nuovo materiale rotabile, sarebbe bene Offrire ai pendolari un servizio decente, altrimenti gli aumenti sono del tutto ingiustificati.

Come coordinatore comunale mi batterò affinché sia migliorata la qualità del servizio offerto e che la regione si impegni effettivamente e non solo a parole, per garantire con Trenitalia un servizio decente, puntuale e capillare".

Fonte: Ufficio Stampa