Furgone in fiamme a Castelfiorentino, incendio di sterpaglie a Fucecchio

Due incendi hanno interessato l'Empolese Valdelsa quasi in contemporanea questo pomeriggio.

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Petrazzi è intervenuta alle 16.10 nel comune di Castelfiorentino in via Leonardo da Vinci, per l’ incendio di un furgone nel parcheggio del supermercato Coop. Sul posto anche il supporto dell’autobotte giunta dal distaccamento di Empoli. Non ci sono persone rimaste coinvolte.

La squadra del distaccamento di Empoli invece è intervenuta alle 16.30 nel comune di Fucecchio in via Umberto Giordano per un incendio di sterpaglie. Sul posto 2 automezzi e 7 unità.

Non poco lontano, a San Miniato, è stato domato alle 17 un incendio boschivo nella zona di Paesante-Borghigiana.