Incendio in località Colle Greta a Zeri, in provincia di Massa Carrara

Intervento in corso per incendio boschivo il località Colle Greta a Zeri, in provincia di Massa Carrara. La sala operativa regionale ha disposto l’invio di due elicotteri e 6 squadre di volontariato antincendio e operai forestali che con molta fatica ne stanno controllando la propagazione.

Le fiamme, partite intorno alle una di questa notte, interessano un vasto appezzamento di pino nero in zona impervia e di difficile accesso. Ulteriori squadre si stanno preparando per intervenire e non si esclude l’invio di ulteriori mezzi aerei per chiudere l’evento prima che si alzi il vento, il cui rinforzo è previsto per ora di pranzo.

A causa delle condizioni meteo climatiche caratterizzate da un periodo straordinariamente prolungato di scarse precipitazioni, il livello di rischio di sviluppo e propagazione per gli incendi boschivi si è innalzato. Si ricorda pertanto che è necessario rispettare il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali in vigore dal 12 giugno scorso su tutto il territorio regionale.

Fonte: Regione Toscana