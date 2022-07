I Vigili del fuoco del comando di Lucca, sono intervenuti alle ore 17:15 nel comune di Massarosa Via dei Meli, per l’incendio di sterpaglia. Coinvolto limitatamente il traffico autostradale E80 nei pressi dello svincolo con A11 per presenza di fumo. Sul posto oltre alle tre squadre è in arrivo l’intervento di Drago 60, l’elicottero del reparto volo di Cecina.