La Fondazione Chiarugi della Misericordia di Empoli assume a tempo indeterminato: i ruoli richiesti

La Fondazione Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli ha avviato una selezione per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo indeterminato di personale da inserire nel proprio organico. Sono richiesti i seguenti profili professionali: 1 animatore full time; 1 fisioterapista part time; 2 infermieri full time; 7 addetti all’assistenza di base (Osa/Adb) di cui 3 full time, 1 part time 30 ore, 1 part time 24 ore, 2 part time 18 ore.

Per partecipare alla selezione è necessario inviare all’indirizzo di posta elettronica segreteriagenerale@misericordia.empoli.fi.it, oppure consegnare presso la Fondazione Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli, in Via Guido Monaco 23 a Empoli, in busta chiusa, entro e non oltre il giorno 26/07/2022 alle ore 14.00, il Curriculum Vitae con autorizzazione al trattamento dei propri dati nel rispetto della normativa sulla privacy e firma autografa; la copia di un documento d’identità in corso di validità; la copia degli attestati dichiarati e della qualifica posseduta. Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso di qualifica attinente al profilo richiesto, che deve essere acquisita alla data di presentazione della domanda.

L’avviso di selezione è consultabile nel sito internet della Misericordia di Empoli, www.misericordia.empoli.fi.it.

Fonte: Venerabile Arciconfraternita Della Misericordia Di Empoli