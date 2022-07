Lavori Acque a Pontedera, nessun imprevisto incontrato. Chiusura per ora di cena

In merito al maxi-intervento sulla rete idrica di Pontedera, programmato per oggi, mercoledì 13 luglio, Acque e Comune di Pontedera comunicano che al momento sono in via di completamento i lavori nei tre cantieri allestiti nel capoluogo e completato quello nella zona di Ponte alla Navetta. I lavori, che mirano al corretto mantenimento dell’infrastruttura e al miglioramento della qualità del servizio idrico, sono iniziati come da programma, con il coinvolgimento di oltre quaranta tecnici del gestore idrico. Nel corso delle ore le attività sono procedute secondo quanto previsto, rispettando la tabella di marcia e senza registrare particolari imprevisti.

Per quanto riguarda l’interruzione idrica, indispensabile per consentire lo svolgimento dei quattro interventi (a loro volta coordinati in modo da contenere i disagi in un arco di tempo limitato) si segnala che, come comunicato nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale e da Acque, la sospensione sta riguardando gran parte del capoluogo di Pontedera, la zona industriale La Bianca e Pietroconti. Confermati gli abbassamenti della pressione idrica a Gello, Santa Lucia, La Borra, nelle zone industriali di Gello, Pip 3 e Pip 4. Non interessate le frazioni di Montecastello, La Rotta, Treggiaia, Romito, Pardossi, e Chiesino.

Come previsto, dalla mattina sono stati attivati i 9 punti di approvvigionamento idrico sostitutivo, entrati regolarmente in funzione e presidiati dalle associazioni di volontariato coordinate dalla Centrale Operativa della Protezione Civile predisposta dall’amministrazione comunale. Dalla Centrale, nel corso della mattina, il presidente di Acque Giuseppe Sardu, il sindaco di Pontedera Matteo Franconi e l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli hanno fatto il punto della situazione, confrontandosi con tecnici e volontari e andando successivamente a verificare di persona l’andamento dei lavori presso alcuni cantieri.

Adesso, una volta effettuate le ultime operazioni di fine-lavori, si procederà con attività di flussaggio delle reti (in modo da limitare successivi fenomeni di intorbidamento dell’acqua) e di progressiva riapertura delle condotte idriche.

Al momento l’erogazione idrica risulta già ripristinata a Ponte alla Navetta nel comune di Calcinaia. Resta confermato il ritorno dei normali livelli di servizio su tutta la rete idrica nel comune di Pontedera entro le ore 20.30. Si informa infine che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389. È possibile richiedere informazioni anche al numero telefonico della Sala operativa della Protezione Civile: 0587 299 690.

