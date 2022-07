Let's Festival Castelfranco, info su biglietti e concerti

Dopo l'esperimento OLTRE.TUTTO LET'S dello scorso anno che ha permesso di non far mancare all'estate castelfranchese intrattenimento, buona musica e socialità e lo slittamento del 2020, soppiantato dalla serie di dirette Instagram LET'S STAY HOME, LET'S FESTIVAL ritorna con la terza edizione.

La due-giorni musicale avrà luogo a Castelfranco di Sotto nella sua cornice naturale: l'Orto di San Matteo. La formula collaudata che coniuga musica live, street food, drink e un'area

dedicata alle arti figurative quest'anno sarà impreziosita dalla collaborazione con Musicastrada, un'assoluta autorità nell'organizzazione di eventi musicali (e non solo) sul territorio (e non solo).

Venerdì 22 luglio sarà la volta di cmqmartina e sabato 23 luglio il palco ospiterà gli attesissimi BNKR44.

Fondato nel 2019 a Villanova, una frazione in provincia di Firenze, il BNKR44 è un collettivo di menti dedite all’arte in ogni sua forma. Composto da Erin, Piccolo, Faster, Jackson,

Caph e Fares, con l’album FARSI MALE A NOI VA BENE, uscito a novembre 2021, si sono imposti nella nuova scena musicale italiana con una proposta fresca e coinvolgente sia in

studio che dal vivo. Il nuovo singolo SO CHI SEI, primo ufficiale della loro storia, apre un nuovo capitolo nell’impresa pop, non etichettabile ma percepibile come una grossa onda da surfare.

cmqmartina ha poco più di vent’anni e vive a Monza. È cresciuta con Celentano ed Elisa alle medie, che alla fine non è molto tempo fa; ha scoperto i Beatles e subito dopo Franchino, che l’hanno cambiata dentro. Ora ha tre dischi all’attivo, 130mila followers e oltre 10 milioni di streams, che cmq non sono male per chi ha appena cominciato. E cmq, cmqmartina si scrive tutto minuscolo.

Il programma completo

Venerdì 22 luglio - prevendite su cmqmartina + guests / LET'S Festival, Musicastrada Tickets | €5 | 22 Jul @ Orto di San Matteo, Castelfranco di Sotto | DICE Ilaria, Sgrò, Nòe,

Memento, cmqmartina

Sabato 23 luglio - prevendite su BNKR44 + guests / LET'S Festival, Musicastrada Tickets | €10 | 23 Jul @ Orto di San Matteo, Castelfranco di Sotto | DICE Ladybrockett, Fonni, DJstivo,

Darrn, bnkr44