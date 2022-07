Montelupo Fool Park: gran finale con spettacoli, concerti e DJ set

La programmazione delle ultime quattro serate di Fool Park parte domani con lo spettacolo “APP – amore, paura, pazzia”.

Lo spettacolo fa parte del progetto “YOUNGS4FUTURE” cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le Politiche Giovanili, ed è scritto e diretto da Fabio Magnani e Alessandra Checcucci dell’Associazione Onstage.

Seguirà poi, venerdì 15 luglio, la finale del contest per band emergenti toscane a cura di “Toscana Concerti” e “Labella Studio”, anch’esso all’interno del progetto “YOUNGS4FUTURE”. Le ultime due serate, rispettivamente sabato 16 luglio e domenica 17 luglio, saranno invece dedicate ad un collettivo di DJ che ci faranno ballare e divertire.

Per la realizzazione dello spettacolo “APP – Amore, Paura, Pazzia”, l’associazione Onstage ha selezionato nuove figure da inserire nella propria compagnia grazie a un casting, rivolto ai giovani dai 16 ai 35 anni; l’iniziativa fa parte del progetto “YOUNGS4FUTURE” e insieme alle tante altre del progetto ha permesso all’Amministrazione Comunale di Montelupo di coinvolgere numerosi giovani del territorio nei più diversi settori di intervento. Il processo creativo dello spettacolo APP – Amore, Paura, Pazzia si sviluppa intorno alle esperienze di ciascun ragazzo e ciascuna ragazza del cast. Essi mettono a disposizione del gruppo “cosa sono per loro” i tre concetti che danno il titolo allo spettacolo: l’Amore, la Paura, La Pazzia.

Lo spettacolo sarà un viaggio attraverso questi temi mentre APP non sarà semplicemente un acronimo, ma sarà il quarto tema, più implicito, che troverete all’interno dello spettacolo stesso. L’inizio è fissato per le 21:30 di giovedì 14 luglio, e l’ingresso sarà gratuito. Durante lo spettacolo vedremo all’opera numerosi performers. Non ci sarà una suddivisione tra attori, cantanti e ballerini, perché all’interno dello spettacolo tutti fanno tutto. Questo è lo spirito di “APP”.

Il cast

Ragazzi che hanno risposto al casting

-Tommaso Virga

-Alessandro Salani

-Andrea Pistoia

-Vincenzo Filice

-Daniele Mansaku

Gli altri componenti della compagnia

-Virginia Anedda

-Carlotta Bizzarri

-Stefano Checcucci

-Ludovica Ferruzzi

-Arianna Innocenti

-Gabriele Lemmi

-Giuseppe Liguori

-Giulia Mariotti

-Emilia Menichetti

-Erik Ricku

-Elisa Serangeli

-Francesca Sgherri

-Giacomo Tognetti

-Tommaso Pacini

-Vittoria Magnani, Fotografa.

Venerdì 15 luglio alle ore 22:00 si svolgerà la sfida finale della prima edizione del “Toscana Concerti Contest”. Delle 27 band candidate sono due le finaliste che sono riuscite ad arrivare in fondo a questa selezione: “Moska Drunkard” e gli “Elemento Umano”. Venerdì si sfideranno per l’ultima volta in un set di 30 minuti ciascuno che decreterà il vincitore finale. A stabilire il vincitore saranno i voti dei 2 giudici appartenenti al mondo musicale scelti appositamente da Toscana Concerti e da Ottobit Art Lab; a questi si aggiungerà un terzo voto che è quello del pubblico.

Nel week-end sarà lasciato spazio al mondo dei DJ. Sabato 16 luglio alle ore 22:00, con “Love Commando” vedremo all’opera un collettivo di DJ che si alterneranno tutta la notte fra Pop, Reggaeton, EDM, Techno e House. A chiudere il tutto, domenica 17 luglio, sarà “Spot Sunday”: un DJ set gestito da un collettivo di giovani artisti locali che alterneranno musica pop, hip hop e trap.

Fonte: Ufficio Stampa