Nasce Ascomed Firenze: in Confcommercio il primo sindacato provinciale dei rivenditori di materiali edili

L’edilizia in ascesa anche in provincia di Firenze ha dato impulso alla costituzione all’interno della Confcommercio del primo sindacato provinciale dei rivenditori di materiali edili Ascomed.

Il gruppo, associato a livello nazionale a Federcomated, la federazione dei commercianti di materiali edili aderenti a Confcommercio, è stato tenuto a battesimo nella sede dell’organizzazione di categoria fiorentina, in piazza Annigoni.

Nel corso della prima assemblea, l’11 luglio scorso, si è provveduto alla definizione dell’assetto politico che guiderà il sindacato per i prossimi quattro anni. Viola Turini, 40 anni, sposata con due figli, è stata eletta presidente provinciale. Laureata in giurisprudenza con specializzazione in materia ambientale, Viola Turini rappresenta la terza generazione di imprenditori alla guida dell’azienda di famiglia, la Edilviola di Sesto Fiorentino, da oltre 40 anni sul mercato dei materiali edili.

Accanto a lei come vicepresidente è stato nominato Andrea Lai della Costruire Materiali per l’Edilizia. Completano il consiglio direttivo Saverio Squarcini, Andrea Pucci, Alessandro Giannotti e Cristina Sartini. La responsabilità della segreteria provinciale del sindacato è stata affidata a Luca Biagiotti, funzionario della Confcommercio fiorentina.

Numerosi i punti nell’agenda di lavoro del nuovo consiglio: dalle problematiche legate al blocco dei bonus fiscali alla questione dell’avvio dell’economia circolare in tema di riutilizzo delle materie di scarto, fino alla formazione.

“Dopo anni di stasi, le agevolazioni fiscali hanno ridato grande impulso all’edilizia nell’ambito di ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche. Ora però, con la sospensione dei bonus, il mercato potrebbe perdere nuovamente vivacità e questo ci impone una riflessione per trovare nuove opportunità di crescita - fa presente la neopresidente di Ascomed Viola Turini – dobbiamo mettere in campo lo spirito di categoria per far sentire la nostra voce e vedere affermato il nostro ruolo, che è parte fondamentale nella filiera edilizia e nella costruzione del valore immobiliare”.

Fonte: Confcommercio Firenze - Ufficio stampa