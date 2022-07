Nencini (Toscana Domani): "Non sono di Forza Italia, mi confronto con il centrodestra"

"Apprendo con stupore di essere stato definito quale consigliere di Forza Italia. Sono un uomo di centrodestra, rispetto e mi confronto nell' interesse del territorio con gli alleati, ma non sono un consigliere che fa parte della struttura di Forza Italia e sinceramente molte posizioni di quel partito non rispecchiano il mio pensiero e la mia sensibilità a cominciare dalla scelta di sostenere il governo Draghi.

Ieri sera sono stato invitato ad una riunione di Forza Italia per un confronto con il mio gruppo, che è quello di Toscana Domani ed ho partecipato per ascoltare e confrontarmi sulla politica locale in quella veste. Sono pienamente convinto del percorso intrapreso insieme al gruppo della consigliera regionale Elisa Tozzi, per offrire un'alternativa di cambiamento ed una proposta differente da quella del Partito Democratico"

Emmanuele Nencini, capogruppo Toscana Domani Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e capogruppo Misto Comune di Certaldo