Picchielli (Lega) "Grazie all'incessante pressione della Lega completati i lavori a Cerbaiola"

Andrea Picchielli, Capogruppo della Lega ad Empoli, esprime soddisfazione per il completamento dei lavori al centro diurno di Cerbaiola.

Picchielli ed il consigliere regionale Giovanni Galli sono stati , assieme anche alle famiglie degli ospiti, i principali segnalatori della necessità di interventi di risistemazione della Villa, che hanno visto rifatti i servizi igienici al pian terreno e le pompe di calore.

"Ci siamo recati di persona a Cerbaiola per un sopralluogo con il Consigliere Giovanni Galli già il 24 gennaio 2021 ed abbiamo monitorato continuamente la situazione in contatto anche con l'Associazione 'I ragazzi di Cerbaiola' " dichiara il consigliere comunale leghista.

La Regione Toscana stanzierà 100000 Euro per la rimessa in sesto della palestra e dei climatizzatori che permetteranno di fare attività fisica al fresco d’inverno e al caldo d’estate: la Lega anche a livello regionale ha fatto molta pressione per un intervento anche economico dell'istituzione regionale.

Picchielli ringrazia il Presidente dell'Associazione 'I ragazzi di Cerbaiola' Rolando Terreni per aver riconosciuto il contributo decisivo dell'operato della Lega e per il regalo del bellissimo ritratto della Gioconda fatto dai ragazzi del centro con la tecnica del mosaico.

Il consigliere afferma felice: " L'opposizione costruttiva della Lega porta a risultati concreti, ma comunque monitorerò gli interventi della Regione e del Comune, assicurandomi del corretto completamento dei nuovi lavori previsti, anche facendo un nuovo sopralluogo nella struttura".