Pregiudicato non potrà tenere o portare fuori cani: il singolare divieto del tribunale di Livorno

Il tribunale di Livorno ha emesso una misura di prevenzione alla 'sorveglianza speciale' per 2 anni nei confronti di un pluripregiudicato condannato per rapine, danneggiamenti, lesioni personali, minacce, spaccio di droga, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Il pregiudicato non solo dovrà rimanere in casa durante la notte e non prendere parte a riunioni in luogo pubblico, ma gli sarà anche vietato di possedere o portare fuori cani.

Il questore, infatti, ha evidenziato non solo la pericolosità sociale della persona – con alle spalle ben 16 sentenze di condanna e oltre 50 denunce per vari reati – ma anche l'utilizzo che egli ha fatto del cane, un esemplare di grossa taglia e propenso a mordere, come minaccia nei confronti delle sue vittime, tra cui anche minori. L'uomo avrebbe instaurato un clima di terrore nel paesino in cui risiede.